الفلسطينيون يشاركون في صلاة "الفجر العظيم" في الخليل ونابلس

العالم-فلسطين

ومنذ ساعات الفجر الأولى أمّت المسجد حشود من المواطنين منهم عائلات بنسائها وأطفالها وملؤوا ساحات المسجد.

وعقب الصلاة نظم المواطنون وقفة أمام المسجد الإبراهيمي؛ نصرة للأسرى رفعوا خلالها صورة الأسير مقداد القواسمة.

وأكد أحد المصلين أن مشاركتهم في صلاة الفجر اليوم جاءت تلبية لدعوة نصرة الأسرى ولحماية المسجد الإبراهيمي.

ودعا جميع الأهالي في الخليل للمشاركة في فعالية الدفاع الأسرى، وعدِّهم أبناءَهم.

وأكد أن كثرة الناس والحشد الكبير في الصلاة والفعاليات تجبر الاحتلال على التراجع عن انتهاكاته بحق الأسرى، وفتح أبواب المساجد أمام المصلين.

وسبق أن وجهت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" دعوة لأداء صلاة فجر الجمعة في المسجد الإبراهيمي في جمعة الوفاء للأسرى العظماء.

كما دعت لإشعال نقاط المواجهة مع الاحتلال على نقاط التماس بعد صلاة الجمعة، إلى جانب الانطلاق مسيرة جماهيرية من مسجد الحسين باتجاه خيمة التضامن مع الأسرى.

وتشهد مناطق مختلفة بالضفة الغربية، اليوم الجمعة، فعاليات عديدة نصرة للأسرى المضربين عن الطعام تحت عنوان "جمعة الوفاء للأسرى العظماء"، دعت إليها حركة حماس.

وأطلقت العديد من الدعوات للحشد والمشاركة في إحياء "الفجر العظيم"، في عدة مساجد بالضفة أبرزها في الخليل ونابلس،حيث شارك مئات المواطنين بفعاليات صلاة الفجر بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية؛ نصرة للأسرى المضربين عن الطعام رفضًا للاعتقال الإداري.

واحتشد مئات المواطنين في مسجد النصر ومنطقة باب الساحة، وأدوا صلاة الفجر اليوم الجمعة، ونظموا عقب انتهاء الصلاة وقفة بمشاركة عائلة الأسير المضرب عن الطعام علاء الأعرج.

وردد المشاركون هتافات مساندة للأسرى في إضرابهم المفتوح حتى نيل حريتهم، مناشدين بنصرة الأسرى والمسرى والدفاع عن حقهم في الحرية والتحرر.

ويواصل ستة أسرى، إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال، رفضا لاعتقالهم الإداري، أقدمهم الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ (107) أيام.

والأسرى المضربون إلى جانب الفسفوس، هم: مقداد القواسمي منذ (101 يوما)، وعلاء الأعرج منذ (83 يوما)، وهشام أبو هواش منذ (74 يوما)، وشادي أبو عكر يخوض إضرابه لليوم (67 يوما)، وعياد الهريمي منذ (38 يوما).