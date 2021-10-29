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مقتل الزعيم الجديد لداعش في غرب إفريقيا

مقتل الزعيم الجديد لداعش في غرب إفريقيا
الجمعة ٢٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:١٩ بتوقيت غرينتش

ضربة جديدة قاسمة تلقها تنظيم "داعش" الارهابي في غرب إفريقيا، بعد أن أعلن الجيش النيجيري مقتل مالام باكو، الزعيم الجديد لداعش بمنطقة الساحل الإفريقي، وذلك بعد أقل من أسبوعين على إعلان مقتل الزعيم السابق أبو مصعب البرناوي.

العالم- افريقيا

وقال البريجادير برنار أونيوكو المتحدث باسم الجيش - في بيان صحفي، يوم الخميس - إن القوات النيجيرية شنت العديد من الهجمات البرية والجوية على مواقع يشتبه أنها لمسلحين تابعين لتنظيم داعش، وقُتل خلالها مالام باکو الزعيم الجديد للتنظيم الإرهابي.

من جانبه، أعلن باباجانا مونجونو مستشار الأمن القومي في نيجيريا، في تصريحات صحفية، عن تمكن الجيش من تصفية الإرهابي مالام باكو الزعيم الجديد لتنظيم "داعش - ولاية غرب إفريقيا"، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، مضيفا أن تنظيم داعش يواجه أزمة قيادية، زادت من تعميقها ضربات الجيش النيجيري.

من جانبه، أعلن باباجانا مونجونو مستشار الأمن القومي في نيجيريا، في تصريحات صحفية، عن تمكن الجيش من تصفية الإرهابي مالام باكو الزعيم الجديد لتنظيم "داعش - ولاية غرب إفريقيا"، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، مضيفا أن تنظيم داعش يواجه أزمة قيادية، زادت من تعميقها ضربات الجيش النيجيري.

من جانبه، أعلن باباجانا مونجونو مستشار الأمن القومي في نيجيريا، في تصريحات صحفية، عن تمكن الجيش من تصفية الإرهابي مالام باكو الزعيم الجديد لتنظيم "داعش - ولاية غرب إفريقيا"، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، مضيفا أن تنظيم داعش يواجه أزمة قيادية، زادت من تعميقها ضربات الجيش النيجيري.

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مقتل الزعيم الجديد لداعش في غرب إفريقيا