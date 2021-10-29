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الاتحاد الأوروبي: لن نعترف بأي تغييرات لحدود 67

الاتحاد الأوروبي: لن نعترف بأي تغييرات لحدود 67
الجمعة ٢٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، إن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسة أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل بين الطرفين.

العالم-اوروبا

وأكد في بيان صدر عنه، اليوم الجمعة، موقف الاتحاد الأوروبي الثابت والواضح بأنه لن يعترف بأي تغييرات لحدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، بخلاف تلك التي يتفق عليها الطرفان.

ودعا الكيان الصهيوني إلى التراجع عن خطوات طرح عطاء بناء وحدات استيطانية جديدة، التي تتعارض تماما مع الجهود المبذولة لتخفيف التوترات وضمان الهدوء، مطالبا بوقف بناء المستوطنات، والتركيز على تعزيز إعادة الانخراط المجدي بين الطرفين، وتعزيز تدابير بناء الثقة، وتحسين الظروف المعيشية للناس العاديين، والتي هناك حاجة ماسة إليها.

وشدد ستانو على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل لعب دوره في دعم الخطوات نحو السلام المستدام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

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الاتحاد الأوروبي: لن نعترف بأي تغييرات لحدود 67

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