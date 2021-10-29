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حصار قرية العكر البحرينية عام 2012

الجمعة ٢٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

كانت قرية العكر الصغيرة جداً وادعة يعيش اهلها بهدوء، الى حين اصبح خبراً في وسائل الاعلام العالمية.

وتحركت المنظمات الحقوقية تطالب بوقف جريمة العقاب الجماعي التي تعرضت لها العكر عبر حصار اصبح فيما بعد تاريخياً مهماً في مسار الثورة البحرينية.

عدة جريمة حصار قرية العكر كانت بيانات وزارة الداخلية غير الدقيقة عن مقتل شرطي في القرية المذكورة، بالطبع ماكنة النظام البحريني الاعلامي في محاولة لدعم روايته الملفقة، وكانت قناة العربية السعوية لسانه لتبث مقاطع زعمت انها لحظة مقتل الشرطي، لكن المشاهد قلبت رواية قناة العربية رأساً على عقب واثبتت ان النظام فبرك مسرحية فاشلة وبكل المعايير.

شاهد المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق اعلاه..

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