ماذا وراء طلب عون من روسيا صورا للأقمار الإصطناعية لإنفجار مرفأ بيروت؟

العالم - خاص بالعالم

معلومات كشفت عنها صحيفة رأي اليوم الالكترونية، قالت إنها نقلا عن مصادر خاصة مطلعة على التحقيقات، أجابت بعناوين عريضة، ولم تخوض في التفاصيل.

المصادر قالت إن السفينة الناقلة لشحنة نترات الامونيوم، دفع ثمنها من خلال حساب بنكي، من بنك مقره عاصمة لدولة عربية على الخليج الفارسي، وله فرع رئيس في سويسرا، وأن الشحنة أدخلتها شخصيات تحسب في لبنان على تيار المستقبل، دون علم رئيس التيار سعد الحريري.

المصادر رجحت نقل هذه الشحنات إلى داخل الأراضي السورية، لصالح الجماعات الارهابية المسلحة، التي كانت تتمركز على الحدود السورية اللبنانية، وأن توريد هذه المواد لهذه الجماعات، توقف مع تحرير جرود عرسال الحدودية، وطرد تلك الجماعات من المنطقة، وأن حريقا مجاورا نتيجة التلحيم، أدى بالفعل إلى انفجار الكمية، نتيجة إهمال وعدم إبعاد هذه الكمية عن المرفأ.

التحقيقات التي لا تزال طي الكتمان، نتيجة تسييسات وضغوط من قبل بعض الجهات الداخلية أو الخارجية، يبدو أنها تتجه نحو العلن.

فالرئيس ميشال عون طلب من السفير الروسي ألكسندر روداكوف الحصول على صور الأقمار الصناعية التي تعود ليوم انفجار المرفأ، وذلك بعد ان اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداده لبحث الطلب.



وللغرض يزور وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب موسكو اواخر الشهر المقبل، ويأتي الطلب اللبناني بعد بعد امتناع دول غربية بينها امريكا وفرنسا عن تقديم صور رغم الطلب الرسمي منها.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...