البرهان: أحاول إقناع حمدوك بتشكيل حكومة جديدة 

العالم - خاص بالعالم

قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قال انه قد يتم الاعلان عن رئيس وزراء من التكنوقراط خلال اسبوع وانه لا يزال يحاول اقناع رئيس الحكومة المنقلب عليها عبد الله حمدوك بالعودة وتشكيل حكومة جديدة.

البرهان اضاف انه لن يتم التدخل في اختيار الوزراء، بل ان القرار سيكون لرئيس الحكومة الذي سيتوافق عليه الشعب السوداني، واشار الى انه سيتم تعيين اعضاء جدد في مجلس السيادة.

أما حمدوك فيقول حلفاؤه انه رفض مطالب قادة الانقلاب بالتعاون وطالب باعادة تقاسم السلطة مع المدنيين والافراج عن الوزراء المعتقلين، فيما قالت مصادر الامم المتحدة في السودان ان حمدوك عرض تسهيل تسوية سياسية لاستعادة المرحلة الانتقالية خلال اجتماع مع البرهان.

التصريحات والتسريبات من المسؤولين الفعليين والمبعدين عن السلطة تاتي قبيل انطلاق مسيرات مليونية يوم السبت للتنديد بالانقلاب ورفضه المطالبة باعادة الامور الى نصابها وسط مخاوف من سقوط ضحايا خاصة وان عددا من المدنيين سقطوا ما بين قتيل وجريح جراء مواجهات مع قوى الامن الساعية لقمع الحراك المناهض للانقلاب.

أمميا جدد الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش رفضه للانقلاب العسكري ودعا السلطات العسكرية لضبط النفس وعدم التسبب بسقوط مزيد من الضحايا وطالب باعادة الحكم للمدنيين والعودة الى الفترة الانتقالية.

يذكر ان مجلس الامن الدولي دعا لاعادة الحكومة الانتقالية، فيما علقت دول غربية عدة مساعدات للسودان بمئات ملايين الدولارات بسبب انقلاب البرهان على حكومة حمدوك الانتقالية والتي كان من المفترض ان تقود البلاد الى انتخابات في العام الفين وثلاثة وعشرين هي الاولى منذ الاطاحة بنظام الرئيس السابق عمر حسن البشير عام 2019.

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