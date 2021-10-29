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شاهد..إشتباكات عنيفة بين الإرهابيين بريف اللاذقية الشمالي

الجمعة ٢٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

هي ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة اشتباكات عنيفة شهدتها جبهات ريف اللاذقية الشمالي وهذه المرة بين التنظيمات الارهابية المنقسمة بين تحرير الشام من جهة، وجند الشام والمسلحين الأجانب بقيادة ابومسلم الشيشاني من جهة أخرى.

العالم - مراسلون

الجيش السوري يراقب العمليات العسكرية الحالية في ريف اللاذقية عن كثب، فيما يقوم بتحصين مواقعه وعمليات استطلاعه خاصة بعد اعلان هدنة بين الجماعات المسلحة، فيما بينها تمهيدآ لنقل السيطرة من جماعة ابومسلم الشيشاني الى جبهة النصرة التي باتت تعرف بإسم تحرير الشام.

جبهة ريف اللاذقية إحدى أعقد جبهات القتال على الجغرافيا السورية وماستتحقه التنظيمات الارهابية من عملية اعادة انتشارها، ومواقع سيطرتها فيما بينها لن يقف عائقآ أمام استعدادات الجيش السوري وحلفائه والتي لن تتوقف.

شهدت جبهة ريف اللاذقية اشتباكات عنيفة بين الجماعات الارهابية المنقسمة مابين جند الشام وجبهة النصرة الارهابيتين، والتي انتهت بإتفاق هدنة يقضي بإنسحاب مجموعات ابومسلم الشيشاني وتسليم مواقعه لتنظيم جبهة النصرة.فيما يراقب الجيش السوري العمليات العسكرية الحالية في ريف اللاذقية عن كثب ويقوم بتحصين مواقعه وعمليات استطلاعه خاصة بعد اعلان هدنة بين الجماعات المسلحة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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