شاهد..إشتباكات عنيفة بين الإرهابيين بريف اللاذقية الشمالي

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الجيش السوري يراقب العمليات العسكرية الحالية في ريف اللاذقية عن كثب، فيما يقوم بتحصين مواقعه وعمليات استطلاعه خاصة بعد اعلان هدنة بين الجماعات المسلحة، فيما بينها تمهيدآ لنقل السيطرة من جماعة ابومسلم الشيشاني الى جبهة النصرة التي باتت تعرف بإسم تحرير الشام.



جبهة ريف اللاذقية إحدى أعقد جبهات القتال على الجغرافيا السورية وماستتحقه التنظيمات الارهابية من عملية اعادة انتشارها، ومواقع سيطرتها فيما بينها لن يقف عائقآ أمام استعدادات الجيش السوري وحلفائه والتي لن تتوقف.

شهدت جبهة ريف اللاذقية اشتباكات عنيفة بين الجماعات الارهابية المنقسمة مابين جند الشام وجبهة النصرة الارهابيتين، والتي انتهت بإتفاق هدنة يقضي بإنسحاب مجموعات ابومسلم الشيشاني وتسليم مواقعه لتنظيم جبهة النصرة.فيما يراقب الجيش السوري العمليات العسكرية الحالية في ريف اللاذقية عن كثب ويقوم بتحصين مواقعه وعمليات استطلاعه خاصة بعد اعلان هدنة بين الجماعات المسلحة.

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