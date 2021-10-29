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رفع الحجز عن شركة إسمنت سورية بعد دفع غرامة بالمليارات

رفع الحجز عن شركة إسمنت سورية بعد دفع غرامة بالمليارات
الجمعة ٢٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

رفعت وزارة المالية السورية، الحجز الاحتياطي عن أموال شركة إسمنت سورية، بعد دفع الشركة غرامات مالية بمليارات الليرة السورية.

العالم - سوريا

وأصدرت الوزارة قراراً برفع الحجز الاحتياطي عن الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لـ شركة اسمنت البادية ، وتم إعادة تفعيل حساباتها المصرفية.

وأوضحت الشركة في بيان نشره موقع (الاقتصادي) أن رفع الحجز تم بعدما حوّلت مبلغاً نقدياً تأمينياً يعادل الغرامات المترتبة عليها بحدها الأقصى القانوني، إضافة إلى 100% من قيمة الغرامات، كهامش لحساب الخزينة المركزية لدى وزارة المالية ، ريثما يبت القضاء بالقضية الجمركية.

وكانت وزارة المالية في آب الماضي، ألقت الحجز الاحتياطي على شركة إسمنت البادية، ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المترتبة على مخالفة الاستيراد تهريباً، وقاربت الغرامات 11.3 مليار ليرة سورية.

وتأسست شركة اسمنت البادية في عام 2006 في سوريا، كشركة مساهمة مغفلة عامة بموجب أحكام قانون الاستثمار رقم /10/ وتعديلاته.

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