شاهد..ملامح صدام عسكري ترتسم في الشمال السوري لهذا السبب

العالم - خاص بالعالم

وهو ما تؤكده مصادر في المعارضة السورية أوضحت أن التشكيلات المسلحة الموالية لتركيا وضعت في حالة التأهب القتالي التام، تلبية لتوجيهات من أنقرة.

وتم تقسيم الوحدات المسلحة كي تعمل على عدة اتجاهات في محافظة إدلب وبعض القرى في ريفي مدينتي مارع وأعزاز وقرب مطار منغ العسكري في محيط مدينة منبج، وعند الحدود مع القامشلي والحسكة.

ووفقا لبيانات المصدر، تستعد الفصائل السورية المسلحة المدعومة من أنقرة لشن عمليتين عسكريتين في آن واحد.

إحداهما في محافظة إدلب بغية دعم التشكيلات المسلحة، وعلى رأسها جبهة النصرة الارهابية المتواجدة هناك، والثانية في شمال شرقي البلاد ضد “قوات سوريا الديمقراطية- قسد-"ذات الأغلبية الكردية، المدعومة من الولايات المتحدة الامريكية.

ومن المتوقع أن تنطلق الحملة العسكرية الجديدة قبل اللقاء المتوقع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي جو بايدن في مدينة غلاسكو الإسكتلندية مطلع الشهر المقبل.

في الاثناء أكد نشطاء ووسائل إعلام استمرار التصعيد عند خطوط التماس بين القوات التركية والفصائل السورية المسلحة الموالية لها من جانب والوحدات الكردية المنتشرة في شمال شرقي سوريا من جانب آخر.



وأكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بانه يتعين على تركيا فعل ما يلزم، محملا الولايات المتحدة وروسيا المسؤولية عن عدم الوفاء بوعودهما بإبعاد المقاتلين الأكراد عن الحدود، حسب تعبيره.



تأتي هذه التطورات بعد اشتباكات عنيفة، شهدتها جبهة ريف اللاذقية بين الجماعات الارهابية، جبهة النصرة المدعومة تركيا، وجند الشام والفصائل المسلحة الاجنبية بقيادة ابو مسلم الشيشياني والتي انتهت بإتفاق هدنة يقضي بإنسحاب مجموعات الشيشاني وتسليم مواقعه لتنظيم جبهة النصرة.

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