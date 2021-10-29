من هو المرشح الوحيد لرئاسة منظمة الصحة العالمية؟

العالم - أوروبا

وكان تيدروس، الذي عمل سابقا وزيرا للصحة ووزيرا للخارجية في إثيوبيا، أول أفريقي ينتخب لمنصب مدير عام منظمة الصحة العالمية في مايو أيار 2017.

ومن المقرر أن يعقد وزراء الصحة في الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية والبالغ عددها 194 دولة اجتماعا استثنائيا في نوفمبر تشرين الثاني وسط ضغوط متزايدة من أجل إجراء إصلاحات فيما يتعلق بتعامل المنظمة مع جائحة كوفيد-19.

وأظهرت قائمة الترشيحات الرسمية أن تيدروس يحظى بدعم فرنسا وألمانيا من بين أعضاء آخرين في الاتحاد الأوروبي وثلاث دول إفريقية، هي بوتسوانا وكينيا ورواندا. ولم تكن بريطانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة من بين الدول الداعمة لتيدروس.

وأحجمت إثيوبيا عن ترشيح تيدروس لفترة ثانية بسبب الحساسيات المحيطة بالصراع الدائر في منطقة تيغراي بالشمال الإثيوبي، مما استلزم تدخل دول أخرى لتأخذ هذه الخطوة.

وقال دبلوماسيون أفارقة إن الأمر كان من الحساسية حتى أن الاتحاد الإفريقي لم يناقش المسألة حتى في قمته التي عقدها الشهر الحالي.