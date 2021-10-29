الهجرة العراقية تنفي نزوح عوائل جديدة من قرى قضاء المقدادية في ديالى

العالم- العراق

وذكر بيان للوزارة :"تناقلت بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي أنباء تحدثت عن نزوح عوائل جديدة من قرى قضاء المقدادية في محافظة ديالى".

وأضاف انه "وفي الوقت الذي ننفي فيه هذه المعلومات جملة وتفصيلا بعد الاتصال بالقيادات الأمنية والتأكد من عدم وجود مثل هكذا اخبار لغاية ألان".

ودعت الهجرة "وسائل الإعلام الى توخي الدقة في نقل الاخبار والتأكد من مصدرها الرسمي، لتجنب إثارة حالة من الرعب والخوف بين الناس في هذا الظرف الحساس".

وكانت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، قد زارت أمس المقدادية برفقة وفد أمني رفيع على خلفية الاعتداء الارهابي الذي تعرضت له قرية الرشاد فالتابعة للقضاء مساء الثلاثاء الماضي وراح ضحيته 15 شهيداً وعدد من الجرحى.

وأعلنت جابرو في مؤتمر صحفي ان "العوائل النازحة من قرى {الميثاق} و{نهر الإمام} و{الويسات} المجاورة للرشاد بلغت أعدادها {٢٢٧} عائلة نازحة لغاية الآن، وتم توزيعها على دور سكنية ودفع بدلات الايجار عنها بعد ان كانوا متخذين الجوامع سكنا لهم" مشيرة الى انه "من الممكن بعد التباحث والتنسيق مع الاجهزة الامنية ان يتم نقلهم الى مخيم خانقين مؤقتا الى ان يستقر الوضع الأمني في تلك القرى".

كما أعلنت عن المباشرة بتوزيع منحة رئيس الوزراء لعوائل الشهداء قدرها 10 ملايين دينار لكل عائلة شهيد ومليون دينار الى كل عائلة نازحة الى جانب منحة أخرى تدفع لهم بعد العودة.