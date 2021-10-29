الجمعة ٢٩ أكتوبر ٢٠٢١
٠٣:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

السودان... تصاعد الضغط الدولي على منفذي الإنقلاب ودعوات لتظاهرة مليونية يوم غد السبت

الجمعة ٢٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مجلس الشورى اليمني يحيّي موقف قرداحي 

بالفيديو.. أجواء التحضيرات للمسيرة المليونية السودانية غداً

السودان على موعد مع تحديد المصير غدا بموكب 30 أكتوبر

الكشف عن نسبة الفقر في العراق وتوقعاته للعام المقبل

استخبارات الحشد تطيح بـ'داعشي' في صلاح الدين

المركبات المفخخة.. الرعب القادم من غزة