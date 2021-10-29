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استخبارات الحشد تطيح بـ'داعشي' في صلاح الدين

استخبارات الحشد تطيح بـ'داعشي' في صلاح الدين
الجمعة ٢٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

اعلن الحشد الشعبي في العراق، اليوم الجمعة، الاطاحة باحد عناصر مجاميع “داعش” الارهابية في محافظة صلاح الدين.

العالم - العراق

وذكر اعلام الحشد في بيان، ان ” معاونية الاستخبارات والمعلومات في هيئة الحشد الشعبي تمكنت، اليوم، من الإطاحة بأحد عناصر داعش في محافظة صلاح الدين”.

واضاف ان “ذلك جاء بناءً على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت خلالها مفارز مديرية المعلومات العامة في الحشد الشعبي من اعتقال الداعشي بعد استحصال الموافقات القضائية في الشرقاط”.

واوضح اعلام الحشد، انه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية أصوليا بحق الداعشي”.

ودعت معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي بحسب البيان، جميع المواطنين “للإبلاغ عن جميع الشبهات والعناصر الإرهابية التي تعبث بأمن الدولة ومواطنيها عبر الرقم الساخن ٤٨١ لحفظ الأمن والأمان في البلاد”.

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