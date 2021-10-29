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رئيسي يشدد على حل مشاكل المنكوبين بالزلزال بمحافظة خوزستان

رئيسي يشدد على حل مشاكل المنكوبين بالزلزال بمحافظة خوزستان
الجمعة ٢٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٢٤ بتوقيت غرينتش

شدد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية على حل مشاكل المنكوبين بالزلزال الذي ضرب قضاء انديكا بمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران.

العالم-إيران

وقال رئيس الجمهورية آية الله رئيسي على هامش تفقده للمناطق المنكوبة بالزلزال في قضاء انديكا اليوم الجمعة: لقد قدم لي وزير الداخلية التقارير اللازمة حول الإجراءات المتخذة في المناطق المنكوبة بالزلزال في إنديكا ، ونحن نتابع هذه القضايا.

وأضاف: هذه الأيام تزداد برودة، وهناك قلق خاص في نفسي، وربما لم تكن ليلة نمت فيها دون أفكار ومخاوف بشان منطقة إنديكا.

وتابع رئيس الجمهورية: سيكون الطقس أكثر برودة في الأيام المقبلة، والسؤال الذي يطرح نفسه ماذا سيفعل أبناء هذه المنطقة في ظل مشكلة تصدع منازلهم.

واضاف رئيسي : على الرغم من أن السيد رضائي (مساعد رئيس الجمهورية) قد جاء أيضًا إلى المنطقة واستلمت تقاريره وراجعتها، لكننا ما زلنا لم نهدئ، ومع السيد مخبر (النائب الاول لرئيس الجمهورية)، تم اتخاذ القرار بالتواجد في منطقة إنديكا لأن قضية الناس ومنازلهم هي قضية مهمة.

واختتم رئيس الجمهورية قائلا: من الواجب أن أشكر بصدق اجراءات الحرس الثوري، وتعبئة البناء، ومؤسسة الإسكان، ومؤسسة المستضعفين، وباقي المؤسسات، وخاصة الهلال الأحمر، ومحافظ خوزستان، وقائمقام إنديكا المتواجدين في المنطقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكان رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي قد وصل صباح اليوم الجمعة الى محافظة خوزستان (جنوب غرب) لتفقد المناطق المنكوبة بالزلزال في قضاء انديكا.

يذكر ان زلزالا بقوة5.7 درجة على مقياس ريختر قد ضرب قضاء انديكا بداية الشهر الحالي ألحق خسائر مادية بأكثر من 100 قرية في المنطقة.

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