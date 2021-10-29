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لبنان لبنان يطلب من روسيا رسميا تزويده بصورِ الاقمارِ الصناعية لانفجارِ المرفأ ومعلومات صحفية عن تورط شخصيات محسوبة على تيار المستقبل

الجمعة ٢٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠٨ بتوقيت غرينتش

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