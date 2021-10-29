إعتداء قوات الاحتلال على النساء والاطفال في المسجد الأقصى

العالم - مراسلون

سلطات الاحتلال اغلقت القدس واحيائها وشوارعها منذ ساعات الصباح الباكر لافراغ الطرقات لصالح المستوطنين الذين ينظمون ماراثون رياضي، ما ادى الى منع الالاف من فلسطيني الداخل والقدس من الوصول للاقصى المبارك.



وتشهد القدس تصعيدا امني غير مسبوق لتنفيذ مخططات التهويد على حساب الارض والبشر والاموات في ظل شلل عربي واسلامي.

أغلق الاحتلال الصهيوني عدة شوارع في القدس المحتلة بدعوى تأمين ماراثون تهويدي، تزامناً مع صلاة الجمعة.

ونشرت سلطات الاحتلال الحواجز وفرضت قيودا على المصلين المتوجهين الى المسجد الاقصى المبارك لأداء الصلاة.

فيما شهدت مدينة القدس المحتلة مواجهات بين المقدسيين و قوات الإحتلال التي قامت بالإعتداء على النساء والشيوخ والاطفال.

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