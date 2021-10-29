الجمعة ٢٩ أكتوبر ٢٠٢١
٠٣:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

إعتداء قوات الاحتلال على النساء والاطفال في المسجد الأقصى

الجمعة ٢٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٢٠ بتوقيت غرينتش

مواجهات واطلاق للنار وقنابل الصوت والمسيل للدموع، هكذا هو المشهد بالقدس وتحديدا بمحيط المسجد الاقصى المبارك والبلدة القديمة، والاعتداء على النساء والشيوخ والاطفال، ولم يسلم المصلون من كل هذه الاعتداءات من قبل قوات الاحتلال التي انتشرت بكل مكان.

العالم - مراسلون

سلطات الاحتلال اغلقت القدس واحيائها وشوارعها منذ ساعات الصباح الباكر لافراغ الطرقات لصالح المستوطنين الذين ينظمون ماراثون رياضي، ما ادى الى منع الالاف من فلسطيني الداخل والقدس من الوصول للاقصى المبارك.

وتشهد القدس تصعيدا امني غير مسبوق لتنفيذ مخططات التهويد على حساب الارض والبشر والاموات في ظل شلل عربي واسلامي.

أغلق الاحتلال الصهيوني عدة شوارع في القدس المحتلة بدعوى تأمين ماراثون تهويدي، تزامناً مع صلاة الجمعة.

ونشرت سلطات الاحتلال الحواجز وفرضت قيودا على المصلين المتوجهين الى المسجد الاقصى المبارك لأداء الصلاة.

فيما شهدت مدينة القدس المحتلة مواجهات بين المقدسيين و قوات الإحتلال التي قامت بالإعتداء على النساء والشيوخ والاطفال.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

شاهد..غضب نشطاء التواصل من تجريف مقبرة "اليوسفية"

الأوقاف الفلسطينية تصدر بيانا شديد اللهجة بشأن تجريف المقبرة اليوسفية

الاحتلال يغلق شوارع وأحياء القدس اعتباراً من مساء اليوم

لليوم الرابع على التوالي ..الاحتلال يواصل تجريف المقبرة اليوسفية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مسيرة تضامنية مع الاسرى المضربين عن الطعام في 'دورا' الفلسطينية

زعيم كوريا الشمالية يدعو مواطنيه إلى التقشف حتى 2025

بالفيديو.. ماذا وراء طلب عون من روسيا صورا للأقمار الإصطناعية لإنفجار مرفأ بيروت؟

بطريقة جديدة.. طبيب سوري ينجح في علاج متلازمة 'التهاب العضلات الليفي' في إسبانيا

الاحتلال: واشنطن لن تمنع التوسع الاستيطاني في الضفة

التعبئة البحرية الايرانية تنقذ لنشا تجاريا تعرض للغرق في مياه الخليج الفارسي