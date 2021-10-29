الرئيس التونسي يأمر بجرد للهبات والقروض التي تلقتها تونس

العالم-تونس

وقال سعيد في كلمة ألقاها في افتتاح مجلس وزراء، أمس الخميس: " لا بد من معرفة مآل القروض التي جاءت من الخارج.. مليارات تم ضخها في تونس ولكن لا أثر لها في الواقع وسيتحمل أيضا في هذا المجال كل شخص (دون تسمية) مسؤوليته".

وتساءل: "أين ذهبت أموال الشعب التونسي؟ راجعوا بعض التصريحات لعدد من الدول، التي قدمت لتونس قروضا"، مشيرا إلى أن حجم الأموال التي تقلتها تونس بلغ نحو 10 مليار دولار.

وأضاف سعيد:" لا بد من جرد وأطلب من وزيرة المالية أن تقوم بجرد كامل لكل هذه الأموال أين ذهبت"، مضيفا: "بعضها أعرف أنه ذهب خارج تونس، ولكن هذه الأموال للشعب ويجب أن تعود له".

ودعا الرئيس التونسي القضاء، إلى " الاضطلاع بدوره كاملا وعدم التردد في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء وعلى قدم المساواة".