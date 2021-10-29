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الرئيس التونسي يأمر بجرد للهبات والقروض التي تلقتها تونس

الرئيس التونسي يأمر بجرد للهبات والقروض التي تلقتها تونس
الجمعة ٢٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤٦ بتوقيت غرينتش

كلف الرئيس التونسي قيس سعيد وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، بإجراء "جرد شامل" للهبات والقروض التي تحصلت عليها تونس في السنوات الماضية لمعرفة كيف تم انفاق هذه الأموال.

العالم-تونس

وقال سعيد في كلمة ألقاها في افتتاح مجلس وزراء، أمس الخميس: " لا بد من معرفة مآل القروض التي جاءت من الخارج.. مليارات تم ضخها في تونس ولكن لا أثر لها في الواقع وسيتحمل أيضا في هذا المجال كل شخص (دون تسمية) مسؤوليته".

وتساءل: "أين ذهبت أموال الشعب التونسي؟ راجعوا بعض التصريحات لعدد من الدول، التي قدمت لتونس قروضا"، مشيرا إلى أن حجم الأموال التي تقلتها تونس بلغ نحو 10 مليار دولار.

وأضاف سعيد:" لا بد من جرد وأطلب من وزيرة المالية أن تقوم بجرد كامل لكل هذه الأموال أين ذهبت"، مضيفا: "بعضها أعرف أنه ذهب خارج تونس، ولكن هذه الأموال للشعب ويجب أن تعود له".

ودعا الرئيس التونسي القضاء، إلى " الاضطلاع بدوره كاملا وعدم التردد في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء وعلى قدم المساواة".

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