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المسؤول الأمريكي: سنسعى للتوصل إلى تفاهم يسمح لمجلس وزراء مدني بمواصلة العمل بالسودان حتى يمكن القول أن العملية الانتقالية عادت لمسارها

الجمعة ٢٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥٦ بتوقيت غرينتش

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