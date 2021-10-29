السعودية تلقي القبض على العكيمي باعتباره عميل مزدوج

العالم- السعودية

وقالت المصادر ان السلطات السعودية أودعت ربيع العكيمي السجن بعد اكتشافها انه نقل بعض معلومات للسعودية عن كل من عمان وقطر غير دقيقه بعد ان جندته الرياض للعمل كمخبر لها في هذين البلدين خلال فترة حصار قطر.

المصادر قالت ان العكيمي كان ينقل معلومات البعض منها كاذبة ضمن جملة المعلومات والصور التي كان يزود بها المخابرات السعودية عن قطر وسلطنة عمان.

وبحسب المصادر فقد تقاضى ربيع العكيمي مبالغ مالية من السلطات السعودية نظير تخابره معها ضد سلطنة عمان ودولة قطر خلال السنوات الماضية، لكنها حين اكتشفت انه قدم بعض المعلومات الكاذبة والمضللة قامت بإيداعه سجونها.