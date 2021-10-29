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الصحة العراقية تحدد الأمراض السرطانية الاكثر شيوعاً في البلاد

الصحة العراقية تحدد الأمراض السرطانية الاكثر شيوعاً في البلاد
الجمعة ٢٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

كشفت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، عن أعلى أمراض السرطان شيوعاً في البلاد.

العالم - العراق
وقالت مديرة شعبة الوقاية والكشف المبكر عن السرطان سرى ياسين لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن”مجلس السرطان يصدر تقريراً سنوياً بالحالات المسجلة في العراق بكل تفاصيلها وأنواع السرطانات”، لافتة الى أن “سرطان الثدي تصدر إحصائية العشرة سرطانات الأكثر شيوعاً في العراق سنة 2019”.

وأضافت أنه “في آخر تقرير سنوي في العام ذاته بلغ عدد الإصابات بسرطان الثدي 6959 وكانت نسبته 35 ٪ من بين السرطانات المسجلة بين الإناث و19٪ لكلا الجنسين”، مؤكدة “وجود 48 عيادة للكشف عن السرطانات منتشرة في بغداد وجميع المحافظات ، بالاضافة إلى 31 مركزاً علاجياً للأورام في العراق عموماً”.

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