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القوات الصهيونية تطلق قنابل مضيئة فوق جنوب لبنان

القوات الصهيونية تطلق قنابل مضيئة فوق جنوب لبنان
الجمعة ٢٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

اطلقت القوات الصهيونية ليل "الجمعة - السبت" قنابل مضيئة فوق مجرى الوزاني والسياج الحدودي مقابل مستعمرة المطلة في جنوب لبنان.

العالم-لبنان

و أفادت التقارير الواردة من جنوب أن الجيش الإسرائيلي أطلق عدّة قنابل مضيئة فوق مجرىالوزاني الفاصل بين بلدتَيالغجر والوزاني.

كما سُجّل إطلاق قنابل مضيئة من قبل الجيش الإسرائيلي فوق السياج الحدودي مقابل مستعمرة المطلّة.

وفيما يتعلق بهذا الموضوع زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي، ​أفيخاي أدرعي​، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، أنّ استطلاعات الجيش الإسرائيلي رصدت مشتبهًا فيه تَسلّل من داخل الأراضي اللبنانية إلى داخل إسرائيل في منطقة المطلة، حيث قامت قوات جيش الدفاع باعتقاله، وتقوم حاليًّا بالتحقيق معه في الميدان.

ووجه جيش الاحتلال تعليمات لسكان المناطق الحدودية مع لبنان بالبقاء في منازلهم.

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