النجباء: قوات الاحتلال الأمريكي تنتقل للعراق عبر خطوط مصر الجوية

العالم - العراق

أفاد مكتب الاعلام والعلاقات لحركة النجباء في الجمهورية الاسلامية الإيرانية، ان الأمين العام للمقاومة الإسلامية حركة النجباء صرح في بيان على صفحته الشخصية على تويتر: ان الحكومة الأمريكية الشريرة والمحتلة خلافا لوعدها السابق، لم تلتزم بالجدول الزمني للانسحاب من العراق نهاية ديسمبر.

وظلت بعجرفتها تخالف إرادة ملايين من أبناء الشعب العراقي الذين يطالبون بطرد جميع القوات الأجنبية.

واستشهد الشيخ أكرم الكعبي بمعلومات تشير إلى محاولة الولايات المتحدة دخول العراق عبر طرق غير شرعية، متابعا لقد نقلوا مؤخرًا بعض قواتهم بنفس الطريقة التي كانت تجري من قبل كما نقلوا أعدادا كبيرة من واشنطن إلى مطار بغداد تحت إشراف الحكومة العراقية عبر الخطوط الجوية المصرية. بالإضافة إلى ذلك، تم إرسال بعض قواتهم المهزومة من أفغانستان إلى العراق.

وأكد أن الوضع الراهن يشير إلى فشل المفاوضات السياسية مع الولايات المتحدة وعدم تحقق إرادة الشعب العراقي الأبي في استعادة سيادته الوطنية، مؤكدا أن رنين سلاح المقاومة لن يهدء حتى تحرير العراق العزيز من قذارة المحتل المجرم؛ المحتل الذي بالإضافة إلى نهب ثروات البلاد ونشر الفساد، لم يتوقف للحظة من التدخل السافر في شؤون البلاد وبث الفتن فيها. مما لا شك فيه أنه فقط مع تكثيف الهجمات يمكن ايقافهم.