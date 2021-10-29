'واس': السعودية توقف كافة الواردات اللبنانية إليها

بحسب وكالة الانباء السعودية "واس" اعلنت السعودية استدعاء سفيرها لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية خلال ال (48) ساعة القادمة، ووقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة بسبب تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي التي اعتبرتها "مسيئة للمملكة".

واضافت واس: كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف.

كما اكدت الحكومة السعودية على منع سفر مواطنيها إلى لبنان.

وقالت ان السعودية لا تعتبر ما يصدر عن السلطات اللبنانية معبرا عن مواقف الجالية اللبنانية المقيمة في المملكة.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع من مقابلة سابقة في برنامج "برلمان الشعب"، من إنتاج قناة الجزيرة، قال فيها القرداحي إن "الحوثيين يدافعون عن أنفسهم، ولم يعتدوا على أحد"، مؤكدا ان "الحرب في اليمن عبثية، ويجب أن تتوقف".

وفي السياق نفسه رفض قرداحي الاستجابة للدعوات التي تطالبه بالاستقالة مشيرا إلى أن هذه المقابلة أجرت معه قبل تعينه الوزاري بنحو شهر.

كما أكد قرداحي أنه لم يقصد بأي شكل من الأشكال الإساءة إلى السعودية أو الإمارات، وأعرب قرداحي عن أمله في أن يكون كلامه والضجة التي أثيرت حوله سببا في إيقاف الحرب المؤذية لليمن، ولكل من السعودية والإمارات.