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الخارجية الإيرانية: اجراءات الحظر الاميركية الجديدة تظهر ازدواجية واشنطن في وقت تتحدث عن العودة للاتفاق النووي لكنها تتبنى سلوك ترامب

الجمعة ٢٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

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