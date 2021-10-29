الجمعة ٢٩ أكتوبر ٢٠٢١
٠٧:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

لبنان السعودية تطرد السفير اللبناني على خلفية تصريحات قرداحي عن حرب اليمن وتستدعي سفيرها للتشاور وتهدد باجراءات أخرى

الجمعة ٢٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

غانتس يستبعد حل الحكومة الائتلافية رغم الخلافات

رد فعل إيران على الحظر الامريكي الجديد

من الرمان لقرداحي.. لماذا تحارب "مملكة الخير" لبنان؟!

الفلسطينيون يؤدون صلاة المغرب قرب مقبرة اليوسفية

القوات اليمنية تحرر مناطق جديدة في مديرية الجوبة بمأرب

تويتر يطرح ميزة تسجيل التغريدات الصوتية قبل نشرها