شاهد..ردود الفعل اللبنانية بعد التصعيد السعودي ضد لبنان بطرد سفيره

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم، وفي تغطية خاصة حول قيام السعودية بطرد السفير اللبناني على خلفية تصريحات قرداحي عن حرب اليمن وتستدعي سفيرها للتشاور وتهدد باجراءات أخرى، أشار مراسلنا الى أن الوزير جورج قرداحي كان قد ادلى بتلك التصريحات قبل 3 أشهر تقريبا أي قبل ان ان يتولى منصبه كوزير إعلام خلال جلسته في المجلس الوطني للاعلام قائلا أنه ببيان مقررات البيان الوزاري وماقاله لم يتعدى التوصيف.

واشار مراسلنا الى ان ردود الفعل قائمة في لبنان وهنالك استنفار سياسي على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي لما يحصل من خلال تداعيات هذه الأزمة التي افتعلتها السعودية من خلال الاستغلال للمواقف الاعلامية والتي تندرج في اطار ابداء الرأي والموقف الرسمي اللبناني لم يعلق حتى الآن على طرد السفير اللبناني فوزي كبارة، باعتبار تواجد رئيس الحكومة في مؤتمر المناخ غلاسكو في بريطانيا.

وفي وقت سابق اليوم اعلنت حكومة السعودية استدعاء سفيرها لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لديها خلال ال (48) ساعة القادمة.

وبحسب وكالة الانباء السعودية "واس" اعلنت السعودية استدعاء سفيرها لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية خلال ال (48) ساعة القادمة، ووقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة بسبب تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي التي اعتبرتها "مسيئة للمملكة".

واضافت واس: كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف كما اكدت الحكومة السعودية على منع سفر مواطنيها إلى لبنان.

وقالت ان السعودية لا تعتبر ما يصدر عن السلطات اللبنانية معبّرا عن مواقف الجالية اللبنانية المقيمة في المملكة.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع من مقابلة سابقة في برنامج"برلمان الشعب"، من إنتاج قناة الجزيرة، قال فيها القرداحي إن "الحوثيين يدافعون عن أنفسهم، ولم يعتدوا على أحد"، مؤكدا ان "الحرب في اليمن عبثية، ويجب أن تتوقف".

وفي السياق نفسه رفض قرداحي الاستجابة للدعوات التي تطالبه بالاستقالة مشيرا إلى أن هذه المقابلة أجرت معه قبل تعينه الوزاري بنحو شهر.

كما أكد قرداحي أنه لم يقصد بأي شكل من الأشكال الإساءة إلى السعودية أو الإمارات، وأعرب قرداحي عن أمله في أن يكون كلامه والضجة التي أثيرت حوله سببا في إيقاف الحرب المؤذية لليمن، ولكل من السعودية والإمارات.

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