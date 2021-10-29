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ميقاتي يبدي أسفه إزاء قرار السعودية سحب سفيرها من لبنان

الجمعة ٢٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٠ بتوقيت غرينتش

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بالفيديو.. شاهد..ردود الفعل اللبنانية بعد التصعيد السعودي ضد لبنان بطرد سفيره

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