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الحوثي يدعو لمقاطعة منتجات السعودية تضامناً مع لبنان

الحوثي يدعو لمقاطعة منتجات السعودية تضامناً مع لبنان
الجمعة ٢٩ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٥٦ بتوقيت غرينتش

عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي يدعو لمقاطعة منتجات السعودية تضامناً مع لبنان.

العالم-اليمن

وغرد محمد علي الحوثي على حسابه الشخصي في تويتر انه إذا منعت السعودية منتجات لبنان من أجل موقف وزير الإعلام جورج قرداحي، فأدعو حكومة الإنقاذ إلى الاجتماع الطارئ وإصدار قرار بمنع منتجات السعودية من دخول اليمن.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع من مقابلة سابقة في برنامج "برلمان الشعب"، من إنتاج قناة الجزيرة، قال فيها القرداحي إن "الحوثيين يدافعون عن أنفسهم، ولم يعتدوا على أحد"، مؤكدا ان "الحرب في اليمن عبثية، ويجب أن تتوقف".

وفي السياق نفسه رفض قرداحي الاستجابة للدعوات التي تطالبه بالاستقالة مشيرا إلى أن هذه المقابلة أجرت معه قبل تعينه الوزاري بنحو شهر.

كما أكد قرداحي أنه لم يقصد بأي شكل من الأشكال الإساءة إلى السعودية أو الإمارات، وأعرب قرداحي عن أمله في أن يكون كلامه والضجة التي أثيرت حوله سببا في إيقاف الحرب المؤذية لليمن، ولكل من السعودية والإمارات.

واعلنت حكومة السعودية استدعاء سفيرها لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لديها خلال ال (48) ساعة القادمة.

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