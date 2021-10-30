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استئناف المحادثات النووية بشروط طهران

السبت ٣٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٣٣ بتوقيت غرينتش

كيف يُقرأ إعلان طهران عن استئناف المحادثات النووية بنهاية تشرين الثاني؟

العالم - مع الحدث

ماذا يعني طلب ايران بدء المحادثات من نقطة الصفر وتحذير الوكالة الدولية من التسريب؟ وهل هدفها إلغاء الحظر غير القانوني المفروض عليها، وهو ما تبحثه مع روسيا وغيرها؟ وما أهمية طلبها التفاوض مع الاوروبيين بدون الأمريكيين الداعين للإمتثال المتبادل للإتفاق؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يُبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش هذه الحلقة كل من الكاتب السياسي اندريه اونتيكوف، والباحث الإستراتيجي هادي محمدي، ومدير المركز العالمي للتوثيق جهاد سعد.

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