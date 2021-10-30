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ضحايا بانهيار مبنى سكني في مدينة حماة السورية (صور)

ضحايا بانهيار مبنى سكني في مدينة حماة السورية (صور)
السبت ٣٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

توفيت أم وطفلتها واصيب خمسة أشخاص جراء انهيار مبنى مؤلف من طابقين في مشاع النقارنة بمدينة حماة وسط سوريا.

العالم-سوريا

وذكر العقيد سائر الحسن قائد فوج الإطفاء بالمدينة أن المبنى يقع في حي مشاع النقارنة على طريق كفربهم وانهار صباح الجمعة ما تسبب بوفاة امرأة وطفلتها وإصابة خمسة اشخاص تم إسعافهم إلى مشفى حماة الوطني، وفق ما افادت سانا.

من جهته أشار محافظ حماة محمد طارق كريشاتي إلى أنه مع انتهاء عمليات البحث تحت أنقاض المبنى المنهار انتشلت طواقم الإنقاذ جثتي الأم وطفلتها البالغة من العمر 12 عاماً وتم إسعاف باقي أفراد الأسرة المكونة من الأب وأربعة أطفال إلى المشفى مبيناً أن إصاباتهم بين الطفيفة والمتوسطة ووضعهم الصحي مستقر حالياً بعد تلقيهم العلاج والخدمات الطبية اللازمة.

وبين كريشاتي أن المبنى المنهار مخالف وغير مستوف للشروط والمعايير الإنشائية ولا يوجد له أي ترخيص أو مخططات هندسية الأمر الذي أدى إلى انهياره مؤكداً أنه تم القبض على متعهد البناء فوراً والتحقيقات لا تزال جارية لمعرفة تفاصيل وحيثيات الحادثة.

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