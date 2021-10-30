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ميقاتي يتشاور مع عون حول التطورات السياسية الحالية

ميقاتي يتشاور مع عون حول التطورات السياسية الحالية
السبت ٣٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٤ بتوقيت غرينتش

اجرى رئيس الوزارء اللبناني نجيب ميقاتي اتصالا هاتفيا بالرئيس  الجمهورية ميشال عون وتشاور معه حول سبل الخروج الأزمة الحالية للبلاد والتصعيد الذي لجأت له الرياض ضد لبنان.

العالم - لبنان

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة في بيان اليوم السبت أن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، تشاور مع رئيس الجمهورية ميشال عون في المستجدات، وعلى الاثر أجرى الرئيس ميقاتي اتصالا بوزير الاعلام جورج قرداحي وطلب منه تقدير المصلحة الوطنية واتخاذ القرار المناسب لاعادة اصلاح علاقات لبنان العربية.

كذلك طلب ميقاتي من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب البقاء في بيروت وعدم التحاقه بالوفد اللبناني الى (مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي)، في اسكتلندا لمواكبة التطورات والمستجدات الاخيرة وانشاء خلية لادارة هذه الازمة المستجدة على لبنان.

وقررت السعودية استدعاء سفيرها في لبنان كما طلبت من السفير اللبناني لديها بمغادرة المملكة، كما قررت وقف استيراد كل المواد التي يصدرها لبنان الى السعودية.

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