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شرط طهران الاساسي للمفاوضات النووية الجديدة والسبب..

السبت ٣٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:١٥ بتوقيت غرينتش

رأى الباحث الإستراتيجي هادي محمدي ان المفاوضات النووية الجديدة يجب ان تكون على اسس ومباني تجلب اعتماد الايرانيين بعدما تم خرق الاتفاق النووي من قبل الولايات المتحدة.

العالم - خاص بالعالم

وقال محمدي في حديث لبرنامج "مع الحدث" على قناة العالم الاخبارية: ان اساس الاتفاق النووي والمفاوضات النووية كان ايجاد الاعتماد المتقابل بين الاطراف، ولكن الاميركيين خرقوا هذا الاتفاق بالخروج الاحادي من الاتفاق و عدم التزام الاوروبيين بتعهداتهم، لذا انتكس هذا الاعتماد.

واضاف: ان المفاوضات الجديدة بين ايران وباقي اطراف الاتفاق النووي يجب ان تكون علی اسس ومباني جديدة تهدف جلب اعتماد ايران من جديد.

واوضح محمدي، ان الشرط الاساسي لدى المسؤوليين الايرانيين في المفاوضات الجديدة هو رفع كل الحظر الاميركي الاوروبي المفروض على ايران، حتى يثبت للايرانيين مدى صحة كلام الاميركيين والاوروبيين بما يدعون ولا يتم خرق الاتفاق من جديد.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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