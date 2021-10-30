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مدرب ليفربول يعلّق على "جريمة صلاح" في مواجهة "برايتون"

مدرب ليفربول يعلّق على
السبت ٣٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٨ بتوقيت غرينتش

تحدث مدرب ليفربول يورغن كلوب عن اللقاء الذي يجمع فريق ليفربول بفريق برايتون، اليوم السبت، كاشفا عن رأيه بشأن مشاركة الدولي المصري محمد صلاح في المباراة.

العالم-رياضة

واستبعد المدرب الألماني فكرة إراحة محمد صلاح في مباراة ليفربول أمام برايتون، مشيرا إلى أن القيام بذلك سيكون "جريمة".

وأضاف يورغن كلوب: "يريد صلاح اللعب في المباراة بدقائقها الـ90، صحيح أنه لم يفعل ذلك قط، إلا أنه يود ذلك".

وعن مباراة فريقه أمام برايتون، قال كلوب: "برايتون فريق جيد رغم عدم تحقيقه نتائج قوية مؤخرا"، حسبما نقل موقع "جول" المتخصص بأخبار الرياضة.

جدير بالذكر أن صلاح هو أفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 10 أهداف بتسع مباريات في "البريميرليغ" حتى الآن هذا الموسم، بما في ذلك ثلاثية تاريخية في مانشستر يونايتد نهاية الأسبوع الماضي.

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