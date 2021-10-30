مشاهد من تحرير مواقع استراتيجية في الجوبة بمأرب

العالم - اليمن

وكان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، أعلن يوم الأربعاء عن المرحلة الثانية من عملية ” ربيع النصر” والتي تمكنت خلالها القوات المسلحة من تحرير مديريتي الجوبة وجبل مراد في محافظة مأرب.. مضيفا أن العملية أدت إلى تكبيدِ المرتزقةِ من عملاءِ العدوانِ الأجنبيِّ خسائرَ فادحة.

ويوم الأحد كشف المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في مؤتمر صحفي له عن نتائج المرحلة الأولى من عملية ” ربيع النصر ” في محافظتي شبوة ومأرب والتي انتهت بتحرير مساحة تقدر بأكثر من 3200 كم مربع، موضحا أن قواتنا نجحت بعون الله تعالى في تحرير مديريات عسيلان وبيحان وعين في محافظة شبوة وتحرير مديريتي حريب والعبدية وأجزاء من مديريات جبل مراد والجوبة بمحافظة مارب ليصبح إجمالي ما تم تحريره خلال عملية ربيع النصر 3200 كيلومتر مربع.

وأضاف أن المرحلة الأولى من عملية ربيع النصر” أدت إلى مقتل واصابة وأسر 1840 مرتزقا منهم 550 قتيلا و 1200مصاب و90 اسيراً.. ومن بين القتلى قيادات مما يسمى داعش والقاعدة والتي كانت تتخذ من العبدية وكراً من اوكارها وهناك تتلقى الدعم والاسناد من قبل تحالف العدوان وقيادات المرتزقة في محافظة مارب.

وأوضح أن العملية أدت إلى اعطاب واحراق وتدمير ما يقارب 160 آلية ومدرعة وعربة وناقلة جند إضافة الى تدمير 180 أسلحة ، كما نجحت قواتنا في تدمير 5 مخازن أسلحة واسقاط اربع طائرات استطلاعية منها سي اتش فور.. بالإضافة لاغتنام عشرات المدرعات والآليات.

وكشف العميد سريع أن وحدات سلاح الجو المسير شارك في تنفيذ المرحلة الأولى من عملية ” ربيع النصر” وحدات عدة منها سلاح الجو المسير بأكثر من 278 عملية منها: 161عملية استهدفت مواقع وتجمعات العدو في الأراضي المحتلة وكذلك 117 عملية في أراضي العدو السعودي.. فيما نفذت القوة الصاروخية 130 عملية منها 95 عملية في الأراضي المحتلة، و 35 عملية في العمق السعودي.

كما أكد العميد سريع أن قوات الدفاع الجوي نجحت خلال تنفيذ هذه العملية في اسقاط اربع طائرات استطلاعية وهي طائرة سي اتش فور وطائرة وينق لونق وطائرتين سكان ايقل إضافة الى أن عمليات التصدي للطيران الحربي الناجحة بلغت 296 عملية.

وأضاف العميد سريع أن قواتنا استمرت في تنفيذ العملية رغم تكثيف العدوان السعودي الأمريكي غاراته الجوية فعلى طول الفترة الزمنية لتنفيذ العملية بلغت غارات طيران العدو 705 غارة جوية..