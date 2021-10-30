أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 30 اكتوبر 2021

جوان ..

الكرة باتت في ملعب واشنطن بعد إعلان إيران إستئناف مفاوضات فينا أواخر الشهر المقبل

سياست روز ..

أمريكا ما زالت خلف لوحة الدخول ممنوع .. المفاوضات ستجري بين إيران وأربعة زائد واحد فحسب

اطلاعات ..

حزب الله لبنان يدافع عن موقف وزير الإعلام جورج قرداحي المؤيد للشعب اليمني

قدس ..

قصف مدفعي تركي مكثف لمواقع تنظيمات كردية في شمال محافظة إدلب السورية

كيهان ..

تأهب القوات السورية للتصدي للتحركات العسكرية التركية الجديدة في شمال سوريا

جمهوري اسلامي ..

قائد الجيش السوداني يعلن عن قرب تشكيل حكومة جديدة في الخرطوم

ابرار ..

مجلس الأمن الدولي يدعو لعودة الحكومة المدنية المعزولة للسلطة في السودان

ايران ..

روسيا والصين ترحبان بإستئناف مفاوضات فيينا بشكل مجد وهادف

وطن امروز..

فيينا قريبا .. إتفاق بين إيران وأربعة زائد واحد على إستئناف المفاوضات أواخر نوفمبر القادم

مردم سالاري ..

رئيس الوزراء الصهيوني نفتالي بينيت يتوقع سقوط حكومته قبل إنتهاء مهامها

خراسان ..

تفاقم التوتر بين طرفي بحر المانش مع إعتراض البحرية الفرنسية لسفينة صيد بريطانية

رسالت ..

رئيس وزراء أرمينيا يكذب إدعاءات الرئيس الآذربيجاني بشأن إنسحاب القوات الأرمينية من منطقة سيونيك

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم السبت

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اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات كتبت في مقالها، طالبان وأفغانستان على رأس قائمة الأخبار، .. هناك تساؤلات عديدة مطروحة من قبل المجتمع الدولي وخاصة من قبل بلدان الجوار الافغاني عن مستقبل افغانستان بعد سيطرة حركة طالبان , والواقع هو .. أن هناك أجواء قلق دولية وإقليمية من المسار الذي سـتأخذه الأحداث بأفغانستان في ظل عدم تشكيل حكومة شاملة.

وقلق متزايد من اتساع النشاطات الارهابية لتنظيم داعش وباعتراف حكومة طالبان نفسها ان اجواء الغموض الشديد التي تلف موقف طالبان بشأن تشكيل حكومة موسعة تمثل كل الاعراق بافغانستان تجعل من الصعب التكهن بمسار الاحداث في هذا البلد.

فتشكيل حكومة موسعة هو خيار لابديل عنه لضمان استباب الامن والاستقرار في افغانستان ولايجاد ارضيات مناسبة لمد جسور تعاون بين افغانستان والعالم وخاصة مع بلدان الجوار .

ابتكار ..

في افتتاحيتها التي تحمل عنوان، تبجحات أردوغان الفارغة وأوهام علييف، كتبت صحيفة ابتكار.. تخيم اجواء توتر في منطقة جنوب القوقاز منذ انتهاء الحرب الاخيرة بين جمهوريتي اذربيجان وارمينيا حول منطقة قره باغ. ويبدو واضحا ان انقرة وباكو منتشيتان تماما بالانتصار على ارمينيا وكانهما انتصرتا في حرب عالمية , حيث تتصرفان بشكل يخلق اجواء توتر في جنوب القوقاز من خلال القيام بمناورات مستمرة قريبة من ايران ترافقها تصريحات استفزازية .

إن ما يحدث في الواقع هو إلتقاء تبجحات وأحلام أردوغان بشأن إحياء الدولة العثمانية بأوهام الرئيس الآذربيجاني علييف نعم ان احلام اردوغان العثمانية ستصطدم بطريق مسدود لامحالة واوهام علييف ستتبدد بالتأكيد , ولكن ما يقومان به يحمل تهديدا للامن والاستقرار في المنطقة في كل الاحوال خاصة مع توسيع الكيان الصهيوني لنفوذه ولتحركاته بجمهورية آذربيجان قرب حدود ايران الشمالية الغربية, وبلادنا لن تغمض عينها عن ذلك ابدا .

حمايت ...

في تقريرها الذي يحمل عنوان، حزب الله لبنان يدعم تصريحات وزير الإعلام، كتبت صحيفة حمايت .. اثنى حزب الله لبنان على شجاعة وزير الاعلام جورج قرداحي في دفاعه عن الشعب اليمني.

حزب الله شجب في سياق دعمه لموقف قرداحي الحملات الإعلامية والسياسية السعودية والإماراتية ضد هذا الوزير اللبناني وجاء في بيان الحزب ان حملات التشويه والضغوط التي تشنها السعودية وحليفاتها في مجلس التعاون الخليجي ضد الوزير قرداحي مرفوضة ومدانة تماما.

البيان شدد ايضا على رفض حزب الله لاية محاولات وتحركات تستهدف اقالة قرداحي او لدفعه للتنحي عن منصبه .

كما انتقد البيان من وصفهم بالساسة من اصحاب النفوس الضعيفة الذين يواكبون هذه الحملات الخليجية الظالمة على الوزير جورج قرداحي. وجدير بالذكر ان هذا الوزير عبر عن تعاطفه مع دفاع الشعب اليمني عن نفسه في الحرب التي تقودها السعودية على اليمن والتي وصفها بالعبثية.

خراسان ...

صحيفة خراسان كتبت في مقالها، الصين وأمريكا ودخول مسار حرب ساخنة،.. في تطور بالغ الخطورة ازاح الرئيس التايواني الستار عن وجود قوات امريكية في جزيرة تايوان التي تعتبرها الصين جزءا من ترابها الوطني لكنه برر ذلك بالقول ان مهمتها تدريب القوات التايوانية ..

إن الرئيس التايواني أبدى ثقته بوقوف أمريكا إلى جانب تايوان مقابل أي هجوم صيني في موقف إستفزازي للصين مستندا لتصريحات ادلى بها الرئيس الامريكي جو بايدن مؤخرا اكد فيها التزام امريكا بتعهداتها بالدفاع عن تايون , وهي تصريحات تتنافى مع اعتراف امريكا بمبدا وجود صين واحدة .

ان امريكا تنتهج منذ عقود سياسة " غموض استراتيجي مقابل الصين , فهي لا تعترف بتايوان رسميا لكنها تسلح وتدعم الاخيرة مقابل الصين. ان وجود حشود بحرية صينية ضخمة واخرى امريكية في بحر الصين الجنوبي يطرح احتمال انزلاق الطرفين في حرب او مواجهة ساخنة رغم معرفتهما بانها ستكلفهما والعالم ثمنا باهضا جدا.

كيهان ..

سلطت صحيفة كيهان الضوء على تصريحات للامين العام لحركة النجباء العراقية ونقلت عن قوله، البندقية هي الخيار لإستعادة سيادة العراق، وجاء في تقرير الصحيفة .. أكد الشيخ أكرم الكعبي أن الشعب العراقي سيستعيد سيادته المسروقة من أمريكا بقوة السلاح لا بالمفاوضات وشجب الكعبي الامين العام حركة النجباء استمرار التواجد العسكري الامريكي في الاراضي العراقية رغم قرار البرلمان العراقي الداعي لخروج هذه القوات وكذلك رغم مطالبة الشعب العراقي بانهاء هذا التواجد.

وكشف الكعبي عن نقل امريكا لجزء من قواتها المنسحبة من افغانستان الى قواعدها بالعراق, مؤكدا ان ذلك يزيد من الشكوك حول فيما اذا كانت القوات الامريكية ستخرج من الاراضي العراقية حقا بنهاية هذا العام كما تدعي هي والحكومة العراقية ام لا.

جمهوري اسلامي ..

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت في مقالها، أردوغان والمشاكل التي تواجهها تركيا.. تواجه حكومة اردوغان مجموعة واسعة من المشاكل الاقتصادية والمالية الناجمة في الاساس من السياسات التي تنتهجها على الصعيدين الاقليمي والدولي .فتركيا اردوغان تتدخل عسكريا بسوريا والعراق وليبيا وجنوب القوقاز وعلاقاتها مع حلف الناتو واوروبا بشكل عام متوترة .

إن تردي الأوضاع الإقتصادية والمعيشية بتركيا بسبب هذه السياسات الطائشة وضع أردوغان وحزبه في موقف داخلي صعب حيث ساهمت اجواء الاستياء العام من تدهور الاوضاع الاقتصادية وانهيار سعر الليرة وتفاقم الغلاء في تعزيز مكانة وموقف احزاب المعارضة , هذه الاحزاب التي تتحرك لتشكيل جبهة معارضة داخلية واسعة لالحاق هزيمة بحزب العدالة والتنمية في الانتخابات المقبلة املا في اقصاء اردوغان ونظامه الرئاسي والعودة للنظام البرلماني.