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الداخلية البحرينية تمنع فعالية تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين

الداخلية البحرينية تمنع فعالية تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين
السبت ٣٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٤٠ بتوقيت غرينتش

أعلن أعضاء في الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع، إن وزارة الداخلية طلبت منهم إلغاء فعالية تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والتي أعلن عنها في وقت سابق تحت عنوان "مع الأسرى نقف" والمقرر عقدها يوم غد الأحد 30 أكتوبر 2021.

العالم - البحرين

واستدعت الأجهزة الأمنية اليوم السبت 29 أكتوبر 2021 الرئيس السابق للجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع إبراهيم كمال الدين، ونائبه السابق غسان سرحان وعضو الجمعية عمّار سيادي، وقد استجابت الجمعية لطلب وزارة الداخلية، وتم الإعلان عن إلغاء الفعالية.

وقال غسان سرحان أن "الاستدعاء إلى مركز شرطة النبيه صالح جاء لأخذ أقوالي وأقوال الرئيس السابق للجمعية إبراهيم كمال الدين والأخ عمار سيادي، بسبب الدعوة لفعالية يوم الغد التضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني من قبل الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع".

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الداخلية البحرينية تمنع فعالية تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين

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