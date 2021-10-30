شاهد.. طهران و موسكو تبحثان الغاء الحظر علی ايران

العالم - ايران

تحديد موعد استئناف مفاوضاتِ الغاء الحظر على ايران مع الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي سيكون قبل نهاية الشهر المقبل وهو ما صرحت به طهران وكذلك الاتحاد الاوروبي.

الدبلوماسية الايرانية تسعى جادة إلى تحقيق نتائج ملموسة للشعب الايراني في محادثات فيينا الجديدة، حيث التقى مساعد وزير الخارجية علي باقري كني نظيره الروسي وكبير المفاوضين النوويين سيرغي ريابكوف في مقر وزارة الخارجية الروسية وتباحث معه آليات رفع الحظر غير القانونية عن الشعب الإيراني.

باقري كني قال أن روسيا والصين لديها وجهات نظر متقاربة مع ايران بشأن القضايا الإقليمية والدولية وخاصة الاتفاق النووي وتدعمان المفاوضات التي تفضي إلى نتائج ملموسة.

وقال باقري كني:"بسبب نقض الولايات المتحدة لعهودها وانسحابها من الاتفاق النووي وبسبب عدم التزام الدول الاوربية بتفيذ تعهداتها في الاتفاق، تعاني ايران اليوم من حظر جائر وغير قانوني".

الاتحادِ الأوروبي من جهته أكد إنَّ هناك محاولاتٍ بين إيران والقوى العالميةِ لتحديدِ موعدٍ لاستئنافِ المفاوضاتِ في فيينا في أقربِ وقتٍ ممكن.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو:"يمكنني أن أؤكد أن الاجتماع كان مفيدا بين نائب وزير الخارجية الايراني علي باقري كني ونائب منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا. كان هناك لقاء مثمر بينهما قبل يومين وساعد في تحديد طريقة للمضي قدما لاستئناف المفاوضات في فيينا".

وسط هذه الاجواء، فرضت الولايات المتحدة حزمة جديدة من اجراءات الحظر شملت أربعة مواطنين وشركتين في إيران وناقلة نفط تبحر تحت علم ليبيريا، زاعمة ارتباطها

بايران وتهريب النفط الايراني ومكافحة الإرهاب وانتشار الأسلحة.

وكان مساعدُ وزيرِ الخارجية الايرانية "علي باقري كَني" اكد إنَّ مفاوضاتِ الغاءِ الحظر ستكون مع مجموعة اربعة زائد واحد، ودونَ مشاركة الولايات المتحدة، يأتي هذا في وقت أشار وزيرُ الخارجية الإيراني "حسين اميرعبد اللهيان" إلى أنّ إيران غير متحمسة كثيرا بشأن عودة امريكا للاتفاقِ النووي، وأنّ الاهم هو نتيجةُ المفاوضات.