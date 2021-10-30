قبلان يدعو السعودية الى عدم تمزيق العرب

العالم - لبنان

ووجه الشيخ قبلان اليوم السبت كلمة للسعودية بكل صدق ومحبة ونصيحة قائلاً: المنطقة ممزقة والعرب في قلب العاصفة، والمزيد من التمزيق يعني مزيداً من الكابوس الذي يطحن العرب، والرياض كانت جزءًا من الحلول اللبنانية فلا نريدها خصماً للبنان.

وبخصوص حزب الله والإرهاب، أضاف: حزب الله كابوس الله على الإرهاب التكفيري والصهيوني، وهذا لا يحتاج بينة ولا شهادة، ودعا السعودية الى المساهمة في اطفاء نيران الأخوة التي مزّقتها الحروب وجعلتها متاريس، معتبرا ان خنق لبنان ليس مصلحة عربية أو خليجية، بل مصلحة إسرائيلية - أميركية". وشدد على أن "عزل لبنان نقمة لا رحمة، إلا أنه لن يكسر لبنان، ولن يزيد العرب إلا ضعفاً وهواناً، والله من وراء القصد.