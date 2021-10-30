السبت ٣٠ أكتوبر ٢٠٢١
١١:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

نائب لبناني: لن نقبل الإملاءات الأميركية

نائب لبناني: لن نقبل الإملاءات الأميركية
السبت ٣٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٠٩ بتوقيت غرينتش

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن اننا لن نقبل بالإملاءات الأميركية ونعمل على كسر الحصار، وان الإدارة الأميركية تريد من الدولة اللبنانية التطبيع مع العدو الصهيوني وترسيم الحدود البحرية وفقا لرغبات العدو.

العالم - لبنان

وقال الحاج حسن اليوم السبت في كلمة له في اجتماع في بلدة الرياق البقاعية أن الأزمة التي نعيشها في لبنان يمكن تلخيصها بـ5 نقاط أساسية هي: النظام السياسي الطائفي، والنظام الاقتصادي الريعي الذي يشجع على الاحتكارات، والفساد المستشري، والحرب في سوريا التي كان لها دور في تعجيل الانهيار، بالإضافة إلى العقوبات الاميركية.

و شدد على إن حزب الله دعا الى اصلاح النظام من خلال مؤتمر تأسيسي ولم يفلح ولم نجد آذانا صاغية"، مشيرا إلى أن الحزب يتصدى للفساد منذ اكثر من 5 سنوات من خلال جمع المستندات وتقديمها الى القضاء والتنبيه إلى الموضوع من خلال الاعلام.

روابط ذات صلة

ميقاتي يتشاور مع عون حول التطورات السياسية الحالية

قبلان يدعو السعودية الى عدم تمزيق العرب

شاهد.. السعودية تصب جام غضبها علی لبنان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. قادة دول مجموعة العشرين تناقش كارثة مناخية في المستقبل

أوليانوف: الوضع الحالي في الاتفاق النووي هو نتيجة سياسات ترامب

مظاهرات لنشطاء البيئة وسط روما تزامنا مع انعقاد قمة "G20"

سوريا.. المركزي يعلق على أنباء عن طباعة عملة ورقية بـ"أربعة أصفار"

كيف تؤثر الإصابة بفيروس كورونا على الأذن؟

مسلحون يعتدون بقذيفة صاروخية على بلدة في ريف حماة