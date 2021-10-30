تقارير.. الحكيم يقود وساطة بين التيار الصدري والاطار التنسيقي

العالم-العراق

ونقل موقع "العربي الجديد"، عن سياسي عراقي بارز في بغداد، لم يذكر اسمه، قوله، إن زعيم "تيار الحكمة" السيد عمار الحكيم وشخصيات سياسية أخرى باشرت فعلاً منذ أمس الجمعة، اتصالات بين مختلف القوى السياسية الشيعية، بهدف تهيئة الأجواء بين "التيار الصدري" بزعامة السيد مقتدى الصدر، وأطراف "الإطار التنسيقي"، بزعامة نوري المالكي.

وأكد المصدر بحسب الموقع، أن "المساعي تهدف إلى الاتفاق على حكومة توافقية بموافقة كل الأطراف ورضاها، ومنع تدهور أزمة رفض النتائج إلى الشارع". وختم بالقول إن "المهمة لن تكون سهلة، لكن لا بديل من التوافق، كذلك فإن مسألة إلغاء الانتخابات غير منطقية"، حسب وصفه.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه مفوضية الانتخابات العراقية في إجراءات العد والفرز اليدوي للمحطات الانتخابية المطعون فيها، تمهيداً لتحويل النتائج إلى المحكمة الاتحادية للتصديق عليها.

وفي وقت سابق، اعتبر القيادي في "تيار الحكمة"، بليغ أبو كلل، أن الذهاب إلى التوافق هو الحل للخروج من الأزمة السياسية الحالية التي تضرب البلاد منذ إعلان نتائج الانتخابات التي جرت في العاشر من الشهر الحالي، مبيناً، في تصريحات للصحافيين، بأن انفراد أي طرف بتشكيل الحكومة بعيداً عن التوافق يعني ذهاب العراق نحو "الصدام الوطني" الذي يمثل خطراً على البلاد.