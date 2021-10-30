مجلس الامن يعاقب الضحية ويكافئ الجلاد السعودي

العالم - انقلاب الصورة

وقال المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينج: ما من شئ شهدته الادارة الاميركية يشير الی ان الايران مستعدة للقيام بدور ايجابي في اليمن وتساعد علی تأجيج الصراع لذلك نری ان هذا الامر مصدر قلق كبير.

وأضاف ان الولايات المتحدة ملتزمة مئة بالمئة تجاه الدفاع عن السعودية وقد دار حوار كبير بشأن العلاقات الاميركية السعودية وكان هناك عنصر ثابت ویمكن للسعودية الاعتماد عليه وهو التزامنا تجاه امن السعودية. شهدنا زيادة في الهجمات "الحوثية" علی الاراضي السعودية وهذه هجمات لابد من وقفها وبهذا يمكننا ان نبدأ بتغيير مسار الحرب، هذا امر مقلق جداً بالنسبة لنا".

وفي هذا الوقت وفي بيان صحفي بشأن الازمة في اليمن طالب أعضاء مجلس الامن الدولي بوقف التصعيد في البلاد بما في ذلك وقف تصعيد القوات "الحوثية" في مأرب وهجماتها عبر الحدود علی السعودية.

ورداً علی ذلك قال محافظ محافظة ذمار والقيادي اليمني محمد البخيتي:"ان قرار مجلس الامن يعاقب الضحية ويكافئ الجلاد. وأضاف البخيتي في تغريدة:"لذلك فان عملياتنا العسكرية داخل وخارج اليمن ستستمر حتی رفع العدوان ورفع الحصار وخروج القوات الاجنبية من اليمن".

وقال وكیل وزارة الاعلام بصنعاء نصرالدين عامر:"منذ بداية العدوان علی اليمن، مجلس الامن لم يكن علی مسافة واحدة من جميع الاطراف بل كان منحازاً بالكامل وجزءاً من هذا العدوان ويبرر لهذا العدوان ويسعی لدعم العدوان ضدنا ولذلك فان مواقفه لاتمثل لنا أي شئ ولانهتم لها أبداً لان من لا يهتم لمجازر اطفالنا واهلنا ومئات الالاف من القتلی والحصار المطبق علی شعبنا وانتهاك القوانین الدولية بكل ما تعني الكلمة والمواثيق الدولية اذا لم يلتفت لها مجلس الامن فنحن لانلتفت لأي ادانه من قبله لاننا لانخشاه و لانرجوه ولانثق به.