قوتنا الرادعة تحول استراتيجية العدو من الهجوم العسكري لهجمات سيبرانية

العالم - ايران

وقال العمید جلالي خلال مراسم تكريم المعلمين والطلاب الشهداء بالتزامن مع يوم 30 أكتوبر (یوم الدفاع المدني في ايران) : يجب أن نكون دائمًا متقدمين بخطوة على التهديد من أجل منع التعرض للهجوم، وأن نعزز قوتنا الدفاعية باستمرار في مواجهة التهديدات المتغيرة.

واضاف: اليوم ، تحولت تهديدات خطيرة کالحرب المباشرة إلى تهديدات جديدة کالهجمات السیبرانیة، مشیرا الى أن تغییر استراتيجية العدو من الهجوم العسكري یظهر زيادة قوتنا الرادعة الأمر الذي اجبر العدو على تفادي شن الحرب المباشرة على ايران لأنه يدرك مستوی قوتنا.

واعتبر قوة الردع العسكري الإيراني نتيجة جهود الشهداء من امثال الشهيد طهراني مقدم والشهيد كاظمي والشهيد الحاج قاسم سليماني الذي قدموا هذه القوة الرادعة للبلاد.

واوضح العمید جلالي أن استراتيجية منظمة الدفاع المدني الايراني هي تعزيز القوة الدفاعية بما يتناسب مع نوع التهديدات، قائلا انه تم إنشاء 8 معسكرات متخصصة في مجال الدفاع المدني ، بما في ذلك قواعد الدفاع السيبراني والعسكري والكيميائي والبيولوجي والاقتصادي والإشعاعي من اجل تحقيق الهدف.