شاهد.. ايران؛ دولة عظمی في مجال صيد الاسماك

العالم - ايران

في المحافظات الجنوبية الايرانية، تعلم الاهالي السخاء والكرم من مياه الخليج الفارسي الزرقاء التي تدر عليهم الرزق الوفير عبر عملية الصيد.

وتحتل إيران المرتبة الاولى من حيث أسطول الصيد في غرب المحيط الهندي، بينما احرزت المرتبة السادسة والعشرين في صناعة صيد الأسماك على مستوى العالم. ويبلغ عدد الصيادين في البلاد حوالي مئة واربعين ألف صياد ينشطون في مجال الإنتاج السمكي.

وقال صياد أسماك ايراني: نحن ندخل حتى ثلاثة كيلومترات في المياه العميقة ويبلغ طول اشباكنا من الف و مئتي الى الف وثلاثمئة متر".

يلبغ انتاج ايران من الثروة السمكية والمنتجات البحرية الاخری كل عام حوالي ميليوني طن من الاسماك سواء يتم صيدها من البحر او في المزارع السمكية.

اما بخصوص التعليب فينشط العديد من الشركات على المستوى المحلي حيث يتم التعليب في عبوات مختلفة الحجم.

وقال اكبربور وهو مدير شركة المنتجات السمكية في آراك:" يعتبر تنظيف الروبيان وتعليبه من اصعب الاعمال اذا ما تمت مقارنته بباقي المخلوقات البحرية".

تحاول الشركات العاملة في الصناعة السمكية تقديم منتجات سالمة و صحية يمكن الاحتفاظ بها لفترة طويلة بازدياد اعداد الشركات التي تعمل في هذا المجال ترتفع معدلات الاستهلاك الفردي، كما يمكن ان تفتح اسواق عالمية امام الاسماك الايرانية.