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سوريا.. المركزي يعلق على أنباء عن طباعة عملة ورقية بـ"أربعة أصفار"

سوريا.. المركزي يعلق على أنباء عن طباعة عملة ورقية بـ
السبت ٣٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٣٣ بتوقيت غرينتش

نفى حاكم مصرف سوريا المركزي صحة الأنباء حول طبع عملة ورقية من فئة عشرة آلاف ليرة منوها بمواصلة الجهود للحفاظ على استقرار أسعار الصرف وكبح التضخم، دون الحاجة لطباعة فئات نقدية جديدة.

العالم-سوريا

وقال حاكم المصرف عصام هزيمة، في منشور على "الفيسبوك" اليوم السبت: "لا صحة مطلقا لما يتم تداوله حول قيام المصرف المركزي بطباعة عملة ورقية من فئة عشرة آلاف ليرة سورية".

وأضاف هزيمة أن العمل مستمر للمحافظة على استقرار أسعار الصرف وكبح التضخم، ولا توجد أية ضرورة لطباعة فئات نقدية جديدة.

من جهة أخرى لفت هزيمة إلى أن منظومة الدفع الإلكتروني الجاري العمل على تطبيقها، ستخفف بشكل كبير من تداول النقود الورقية.

وكان المصرف طرح بداية العام الجاري فئة نقدية جديدة 5000 ليرة في التداول مع باقي الفئات النقدية المتداولة.

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سوريا.. المركزي يعلق على أنباء عن طباعة عملة ورقية بـ"أربعة أصفار"

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