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الكويت تطلب مغادرة القائم بأعمال السفارة اللبنانية خلال 48 ساعة وتستدعي سفيرها في لبنان

السبت ٣٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٢٦ بتوقيت غرينتش

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