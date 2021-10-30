الصحة الايرانية: قرابة 7 آلاف إصابة و128 وفاة جديدة بكورونا

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية ظهر اليوم السبت تم تسجيل 6 آلاف و809 إصابات جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و916 ألفا و211 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 1083 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 3942 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و494 ألفا و689 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 128 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 126.126 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 52 مليونا و379 ألفا و57 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 33 مليونا و674 ألفا و73 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 84 ألفا و340 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 86 مليونا و137 ألفا و470 جرعة.

واوضحت بانه تم لغاية الآن اجراء 35 مليونا و403 آلاف و806 إختبارات للكشف عن الاصابة بالفيروس.

واشارت الصحة الايرانية الى الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) في 22 مدينة، والحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة) في 114 مدينة والحالة الصفراء (منخفضة الخطورة) في 201 مدينة، والحالة الزرقاء (قليلة الخطورة) في 111 مدينة.