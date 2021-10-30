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مراسل العالم: عدوان اسرائيلي يستهدف دمشق بالصواريخ

السبت ٣٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل قناة العالم في سوريا بان كيان الإحتلال الإسرائيلي شن عدواناً على العاصمة السورية دمشق ومحيطها بالصواريخ، تصدت لها وحدات الدفاع الجوي السورية واسقطت معظم الصواريخ قبل وصولها الى أهدافها.

العالم - مراسلون

وقال مراسلنا: ان العدوان الاسرائيلي نفذ من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بإطلاق 8 صواريخ أرض- أرض اطلقت برشقتين وادى الى اصابة جنديين سوريين، بحسب ما أكدت مصادر عسكرية سورية بأن هذه الصواريخ تعتبر صواريخ متطورة الا ان الدفاع الجوي السوري تمكن من تطوير منظوماته خلال السنوات الماضية واسقط معظم صواريخ العدوان الإسرائيلي.

وأضاف مراسلنا، ان المناطق المستهدفة تقع في شمال غرب وجنوب غرب العاصمة دمشق، مشيراً الى أن هذه المناطق تم استهدافها سابقاً في عامي 2018 و2019 حيث استهدف العدوان اليوم مناطق مدنية وهذا ما يدل على ان الكيان الإسرائيلي لا يميز بين المناطق المدنية والعسكرية.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

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