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أوروبا تلغي التحذير السابق بشأن الطيران فوق إيران

أوروبا تلغي التحذير السابق بشأن الطيران فوق إيران
السبت ٣٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:١٦ بتوقيت غرينتش

رفعت وكالة سلامة الطيران الأوروبية حالة التحذير بشأن الطيران في أجواء إيران، التي كانت قد فرضتها عقب حادثة الطائرة الأوكرانية المؤسفة قبل نحو عامين.

العالم -أوروبا

وحذرت وكالة سلامة الطيران الأوروبية عقب إسقاط الطائرة المدنية الأوكرانية، في يناير 2020، جميع شركات الطيران الأوروبية من التحليق فوق إيران حتى إشعار آخر، وسمحت بالتحليق على ارتفاعات تزيد عن 25000 قدم (7600 متر) إذا لزم الأمر.

وقد مددت وكالة سلامة الطيران الأوروبية التحذير في يوليو من العام الماضي.

واستهدف صاروخ عن خطأ، طائرة بوينغ تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية، فجر الأربعاء 8 يناير سنة 2020، بعد إقلاعها من مطار طهران، حيث كانت ايران تستعد لرد أمريكي متوقع على قصف صاروخي ايراني لقاعدة عين الاسد الامريكية في العراق وهو ما أدى لهذا الخطأ المؤسف، وقد تم حل مشكلة ضحايا الطائرة ودفعت ايران التعويضات لأهالي الضحايا ولشركة الطيران الاوكرانية.

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