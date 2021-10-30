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عون: حريصون على إقامة أفضل العلاقات مع السعودية

عون: حريصون على إقامة أفضل العلاقات مع السعودية
السبت ٣٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون ان لبنان حريص على إقامة أفضل العلاقات مع السعودية

العالم_لبنان

جدّد ميشال عون​، التأكيد على حرصه على "إقامة أفضل وأطيب العلاقات مع السعودية الشقيقة، ومأسّسة هذه العلاقات وترسيخها من خلال توقيع الاتفاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بحيث لا تؤّثر عليها المواقف والآراء التي تصدر عن البعض، وتتسبّب بأزمة بين البلدين لا سيّما وانّ مثل هذا الأمر تكرّر أكثر من مرّة".

واعتبر الرئيس عون انه "من الضروري ان يكون التواصل بين البلدين في المستوى الذي يطمح اليه لبنان في علاقاته مع الرياض ومع سائر دول الخليج (الفارسي)".

وفي السياق تابع رئيس الجمهورية قبل ظهر اليوم، المداولات التي طرحت خلال الاجتماع الذي عقد في وزارة الخارجية والمغتربين لخليّة الأزمة التي انشأها ليل أمس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بعد التشاور مع رئيس الجمهورية، لمعالجة تداعيات موقف المملكة العربية السعودية الأخير.

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