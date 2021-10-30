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رويترز نقلا عن لجنة أطباء السودان: مقتل شخصين بالرصاص في تظاهرات في أم درمان

السبت ٣٠ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٣٨ بتوقيت غرينتش

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